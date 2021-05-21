برشلونة يعلن غياب ميسي عن مواجهة إيبار

أعلن نادي برشلونة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق، عن مواجهة إيبار، المقرر لها، غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ميسي سيغيب عن تدريبات الفريق اليوم، ولن يشارك أمام إيبار في مباراة الغد، بإذن من المدرب رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة.

يذكر أن برشلونة فقد فرصة التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد الخسارة أمام سيلتا فيجو، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم النجم الأرجنتيني موقفه من التجديد حتى الآن.

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي، أبرز المهتمين بالتعاقد مع ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ ليونيل ميسي 80 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.