النيابة تحقق في حريق مصنع كرتون بأكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في حريق مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية حيث قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه والخسائر التي تسبب بها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن غرفة النجدة تلقت بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بامتداد المنطقة الصناعية الثالثة، تم اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي وجه بسرعة انتقال القوات واخطار الحماية المدنية.

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دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني بموقع الحريق وحاصرت القوات السنة اللهب.

وكشف الفحص ان النيران اشتعلت في كمية من تشوينات الورق والكرتون على مساحة 30 مترا حلف المصنع بين المبنى والسور الخارجي.

نجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها الى المصنع ومخزن ضخم ملحق به يحتوي على كمية كبيرة من الأوراق والكرتون من انتاج المصنع.

لم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر بشرية، وتم اجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وكشفت التحريات الأولية أن ماس كهربائي بمصعد مخصص لنقل الأوراق وراء اشتعال النيران.