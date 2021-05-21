عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أسباب وأعراض الإصابة بالفشل الكلوي بعد وفاة سمير غانم .. حيل تخلصك من الصداع

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

هاني الناظر ينصح بهذه الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن فيروس كورونا  اللعين الذي نجح في حصد ارواح اصدقاء واحباب وابرياء الا يستحق مننا جميعا ان نتحد ونتكاتف للانتقام منه والقضاء عليه والتخلص من شره ؟ نعم والله انه يستحق .

 

 

بعد وفاة سمير غانم .. تعرف على أسباب وأعراض الإصابة بالفشل الكلوي
توفى الفنان القدير سمير غانم عن ناهز 84 عاما مساء أمس،  بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها إلي المستشفى، ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا.

 

 

بفستان أبيض .. مايان السيد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير
حرصت الفنانة الشابة مايان السيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

 

لاجتماعات العمل.. خطوات بسيطة لوضع مكياج خفيف
تشكل الاجتماعات الافتراضية جزءًا جوهريًا من روتين العمل من المنزل. على الرغم من أننا لسنا في حالة مزاجية تسمح لنا بالجلوس في المنزل ، إلا أنه يُنصح دائمًا بالظهور بمظهر أنيق في المكالمات الاحترافية لإحداث انطباع.

 

أسرع حيل تخلصك من الصداع فى لمح البصر
حيل سريعه تساعدك على التخلص من الصداع  المؤلم والخفقان إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين

 

 

 

 

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: القرآن أخرج من رعاة الغنم رعاة الأمم

وزير الأوقاف: عمل الشرطي والجندي فيه ثواب كف الأذى عن الناس

بسبب أولمبياد طوكيو.. مصطفى محمد يضع جالاتا سراي في ورطة

صدقة جارية.. دنيا وإيمي توزعان المصاحف أمام قبر سمير غانم

أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. صور

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

وزيرة الصحة تكشف عن موعد التخلي عن ارتداء الكمامة .. فيديو

هتوحشنا يا سمورة.. مشاهد مؤثرة أمام مقبرة الراحل سمير غانم

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

عائلة نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز في جنازة سمير غانم ..فيديو

انهيار وبكاء.. جنازة مهيبة للراحل سمير غانم ..فيديووصور

وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت في رحلة علاج بأمريكا بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

محمد حماقي وريهام حجاج في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. فيديووصور

فوائد الكركديه للحامل .. هل حقيقة أم وهم

فيديو

مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك.. فيديوجراف

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ