نشرة المرأة والصحة.. أسباب وأعراض الإصابة بالفشل الكلوي بعد وفاة سمير غانم .. حيل تخلصك من الصداع

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

هاني الناظر ينصح بهذه الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، أن فيروس كورونا اللعين الذي نجح في حصد ارواح اصدقاء واحباب وابرياء الا يستحق مننا جميعا ان نتحد ونتكاتف للانتقام منه والقضاء عليه والتخلص من شره ؟ نعم والله انه يستحق .

بعد وفاة سمير غانم .. تعرف على أسباب وأعراض الإصابة بالفشل الكلوي

توفى الفنان القدير سمير غانم عن ناهز 84 عاما مساء أمس، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها إلي المستشفى، ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا.

بفستان أبيض .. مايان السيد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة الشابة مايان السيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لاجتماعات العمل.. خطوات بسيطة لوضع مكياج خفيف

تشكل الاجتماعات الافتراضية جزءًا جوهريًا من روتين العمل من المنزل. على الرغم من أننا لسنا في حالة مزاجية تسمح لنا بالجلوس في المنزل ، إلا أنه يُنصح دائمًا بالظهور بمظهر أنيق في المكالمات الاحترافية لإحداث انطباع.

أسرع حيل تخلصك من الصداع فى لمح البصر

حيل سريعه تساعدك على التخلص من الصداع المؤلم والخفقان إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين