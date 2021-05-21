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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في مداهمات أمنية.. الأمن العام يضبط أسلحة ومخدرات بالفيوم

حملات امنية
حملات امنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة إطسا.

أسفرت جهودها عن ضبط (2) قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية، بحوزةمتهم "له معلومات جنائية"، وضبط (3) قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الأستروكس)، بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة عدد من القضايا، وتنفيذ (47) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار شن الحملات.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

الامن العام الفيوم اطسا سلاح ناري مداهمات امنية

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