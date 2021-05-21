أشرف عقبة: مشاركة مصر فى انتاج لقاح كورونا يغطي احتياجات المواطنين

مصر تستلم أول دفعة من المواد الخام لتصنيع ٢ مليون جرعة

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مشاركة مصر فى انتاج لقاحات كورونا سيغطي احتياجات المواطنين في الفترة المقبلة، مضيفًا أن الكمية التى وصلت اليوم من المواد الخام ستكفي لتصنيع ٢ مليون جرعة من اللقاح وسيتوالى بعد ذلك كميات أكثر لانتاج أكثر من ٤٠ مليون جرعة تكفي للمواطنين المصريين.

وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية، أن هذا التعاون الصيني لانتاج لقاح فيروس كورونا فى مصر سينقل لها تكنولوجيا صناعة اللقاحات وإنتاج لقاحات متطورة إذا احتاج الأمر.

وتابع أن مشاركة مصر فى انتاج لقاحات فيروس كورونا تضعها على قمة الدول الإفريقية التى تنتج هذه اللقاحات، مضيفًا أن اللقاحات المصرية التى سيتم انتاجها سوف يتم فحصها من هيئة الدواء المصرية لإجادتها والتأكد من مدى أمنها وفاعلياتها قبل إعطائها للمواطنين.

جدير بالذكر أن، مصر استقبلت اليوم مواد خام لتصنيع 2 مليون جرعة من أصل 40 مليون جرعة من شركة سينوفارم.

واوضحت وزيرة الصحة اليوم الدكتورة هالة زايد فى مؤتمر صحفي،ان مصر وقعت مع الصين عقدين، حتى الآن، ويتضمنا عقدا للتصنيع وعقد نقل تكنولوجي، موضحة أن أهمهم الثاني لأنه يمنح مصر مستقبلا أحقية التصنيع المحلي الكامل لتغطية احتياجات المصريين والدول الأفريقية .