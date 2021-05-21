عربية النواب: تقدير أمريكى كبير لدور مصر فى إحتواء التصعيد بالأراضى الفلسطينية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الرئيس الامريكى جو بايدن موضحاً أن اشادة بايدن وتقديره لدور الرئيس السيسى دليل قاطع على التقدير الكبير من الادارة الامريكية على الدور المهم والتاريخى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه ملف السلام فى الشرق الاوسط بصفة خاصة.

وأشاد " أباظة " فى بيان اليوم، بحرص الرئيسين السيسى وبايدن بالتباحث وتبادل الرؤى من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضى الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة والتوافق بين الرئيسين السيسى وبايدن خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف.



وأشار الى أهمية تأكيد الرئيس على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية اضافة الى تشديده على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

ووجه النائب، تحية قلبية للدبلوماسية المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسى بعد النجاح التاريخى الذى حققته مصر فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة برعاية مصرية اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة "بتوقيت فلسطين" معتبراً ذلك النجاح الكبير بمثابة نجاح كبير وتاريخى لمصر ودليل قاطع على أن الدور المصري تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة لاغنى.

وأشاد " أباظة " بحرص القاهرة على ايفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة مؤكداً ان ذلك الامر دليل على متابعة مصر لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار