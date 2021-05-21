جامعة بدر: نمتلك 16 كلية مجهزة لاستقبال الطلاب بالعام الجديد

تستقبل "جامعة بدر" فى القاهرة، الطلبة المصريين الدارسين فى الثانوية العامة حاليًا أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية من الطلاب العرب والأجانب أو المحولين من كليات الجامعات الأخرى الراغبين فى الالتحاق بـ(16) كلية التى تتضمنها الجامعة داخل الحرم الجامعى فى "مدينة بدر" بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام (2020-2021) فى شهر "يوليو" المقبل.



وصرح الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن الجامعة تضم (16) كلية منها (8) كليات فى العلوم الطبية وهى: "الطب البشرى، الطب البيطرى، طب الفم والأسنان، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعى، كلية التكنولوجيا الحيوية، وكلية التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"



كاشفاً عن أن الجامعة تمتلك (6) كليات أخرى متميزة وهى: "الهندسة والتكنولوجيا، الفنون التطبيقية، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، علوم السينما والمسرح والفنون التعبيرية، اللغات والترجمة، والتشريع والقانون".



وأضاف الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن فتح باب التسجيل للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب فى العام الدراسى (2021 -2022)، سيتم عن طريق التقديم على موقع التنسيق الخاص بـ"وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"؛ نظراً للإجراءات الإحترازية من "فيروس كورونا" التى تتخذها إدارة الجامعة، واشتراطات الوزارة للحفاظ على حياة الطلاب وأولياء الأمور.

