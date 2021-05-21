عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف السويس: لم نرصد أى مخالفات فى المساجد

صدى البلد

قال الشيخ ماجد راضي  وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء فى المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان " كف الاذي عن الناس صدقة "  وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وأشار «راضي»، خلال حديثه من منبر مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بالصباح  التابع لإدارة أوقاف فيصل، إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت كف الأذي عن الناس معروفًا وإحسانًا وصدقة، حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم (علي كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فمن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فمن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر ، فإنها له صدقة)، ويقول صلي الله عليه وسلم (تكف شرك عن الناس ، فإنها صدقة منك علي نفسك).

وأضاف، في خطبته أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجدها امرت بكف كل اذي يضر الناس ومن ذلك اذي الطريق من خلال مضايقة المارة أو مخالفة تعليمات المرور أو القاء المخلفات في الطريق حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم( إياكم والجلوس في الطرقات ،فقالوا يا رسول الله ما لنا من بد من مجالسنا نتحدث فيها ،قال فإذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى،  ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم( من آذي المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ) وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يسهم في كف الاذي عن الطريق بالجنة حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم( بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك علي الطريق فأخره ، فشكر الله له ، فغفر له ) .
وأكد أن من صور الاذي التي أمرنا الله بالكف عنها الاذي باللسان ،من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب حيث يقول سبحانه وتعالى( يا أيها الذين آمنوا لا بخير قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرآ منهم ولا نساء من نساء عسي ان يكن خيرآ منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون * يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتآ فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) (ويقول سيدنا معاذ يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به ، فقال صلي الله عليه وسلم وهل يكب الناس علي وجوههم أو علي مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم ) ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت )  ..وناشد جموع مواطنى المحافظة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

الخطبة الموحدة وباء وزارة الأوقاف السويس الأوقاف كورونا المرور الشريعة الإسلامية

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام: القرآن أخرج من رعاة الغنم رعاة الأمم

وزير الأوقاف: عمل الشرطي والجندي فيه ثواب كف الأذى عن الناس

بسبب أولمبياد طوكيو.. مصطفى محمد يضع جالاتا سراي في ورطة

صدقة جارية.. دنيا وإيمي توزعان المصاحف أمام قبر سمير غانم

أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. صور

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

وزيرة الصحة تكشف عن موعد التخلي عن ارتداء الكمامة .. فيديو

هتوحشنا يا سمورة.. مشاهد مؤثرة أمام مقبرة الراحل سمير غانم

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

عائلة نور الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز في جنازة سمير غانم ..فيديو

انهيار وبكاء.. جنازة مهيبة للراحل سمير غانم ..فيديووصور

وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت في رحلة علاج بأمريكا بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

محمد حماقي وريهام حجاج في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. فيديووصور

فوائد الكركديه للحامل .. هل حقيقة أم وهم

فيديو

مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك.. فيديوجراف

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ