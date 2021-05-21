وكيل أوقاف السويس: لم نرصد أى مخالفات فى المساجد

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء فى المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان " كف الاذي عن الناس صدقة " وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وأشار «راضي»، خلال حديثه من منبر مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بالصباح التابع لإدارة أوقاف فيصل، إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت كف الأذي عن الناس معروفًا وإحسانًا وصدقة، حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم (علي كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فمن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فمن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر ، فإنها له صدقة)، ويقول صلي الله عليه وسلم (تكف شرك عن الناس ، فإنها صدقة منك علي نفسك).

وأضاف، في خطبته أن المتأمل في الشريعة الإسلامية يجدها امرت بكف كل اذي يضر الناس ومن ذلك اذي الطريق من خلال مضايقة المارة أو مخالفة تعليمات المرور أو القاء المخلفات في الطريق حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم( إياكم والجلوس في الطرقات ،فقالوا يا رسول الله ما لنا من بد من مجالسنا نتحدث فيها ،قال فإذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم( من آذي المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ) وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يسهم في كف الاذي عن الطريق بالجنة حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم( بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك علي الطريق فأخره ، فشكر الله له ، فغفر له ) .

وأكد أن من صور الاذي التي أمرنا الله بالكف عنها الاذي باللسان ،من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب حيث يقول سبحانه وتعالى( يا أيها الذين آمنوا لا بخير قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرآ منهم ولا نساء من نساء عسي ان يكن خيرآ منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون * يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتآ فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) (ويقول سيدنا معاذ يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به ، فقال صلي الله عليه وسلم وهل يكب الناس علي وجوههم أو علي مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم ) ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) ..وناشد جموع مواطنى المحافظة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.