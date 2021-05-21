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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الوفد: مسجد أبو شقة رسالة بأن مصر كانت ومازالت قلب العالم الإسلامي

صدى البلد

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أن بناء مسجد أبو شقة هو رسالة بأن مصر كانت ومازالت وستظل هي قلب العالم الإسلامي بالأزهر والكنيسة والمساجد، والأزهر الذي هو لواء الإسلام الوسطى.

جاء ذلك خلال افتتاحه مسجد أبو شقة في بالم هيلز بأكتوبر، بحضور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وعدد من قيادات الوفد، والإعلاميين.

وأضاف أبو شقة أن ذلك أيضا يأتي دعمًا للمشروعات العملاقة التي تؤسس فيها مصر للجمهورية الثانية بمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة عصرية حديثة من كافة المناحي سواء كانت الطرق والكباري والمشروعات الصناعية والتجارية لبناء الإنسان المصري والأهم ما يبني به الإنسان هي القيم التي تحملها المبادئ الدينية وما يحمله الإسلام من قيم ومثل يهتدي به من المواطن المصري في حياته.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن هناك حرص كبير لترسيخ لهذه القيم وهذه المبادئ والتسامح وأن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحبه لوطنه والحفاظ على الأوطان واحترام الرأي الآخر وهذه المبادئ السامية التي يجب أن تصل إلى الجميع.

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