القبض على شخصين بتهمة التنقيب على الآثار بـ السويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من ضبط شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة كفر كامل بحى الأربعين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة كفر كامل بدائرة قسم الأربعين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار من خلال حملة تحت قيادة رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، وضبط شخصين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه "ملك أحدهما".

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.