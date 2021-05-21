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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتدريب الأطباء.. التعليم العالي توقع اتفاقية تعاون مع مستشفيات باريس

التعليم العالى
التعليم العالى

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والإدارة العامة لمستشفيات باريس.

تهدف الاتفاقية، التى تستمر لمدة ثلاث سنوات، إلى توفير تدريب إضافي لأطباء المستشفيات الجامعية المصريين من خلال التدريب بالمستشفيات التابعة للإدارة العامة لمستشفيات باريس في مجالات (جراحة الكبد، أمراض الكبد، زراعة الكبد).

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين من أجل تعزيز تنقل المتدربين الراغبين في تطوير المهارات والمعرفة في مجالات (جراحة الكبد، أمراض الكبد، زراعة الكبد).

كما تلتزم المستشفيات التابعة للإدارة العامة لمستشفيات باريس بتقديم التدريبات الآتية:

١- مدرب مساعد كل 6 أشهر بقسم الكبد والقنوات الصفراوية في مستشفى بول بروس.

٢- متدرب مراقب بحد أقصى شهرين غير مدفوع الأجر بحد أقصى ثلاثة متدربين في العام.

٣- متدرب غير مدفوع الأجر فى الأبحاث السريرية كل عامين وفقا للمشاريع البحثية التي يحددها رئيس القسم.

ومن المقرر أن تقوم إدارة العلاقات الدولية بمباشرة تنفيذ اتفاقيات التدريب الداخلي، وسوف يحصل المتدرب من قبل مشرف التدريب الخاص به على شهادة تدريب، وبالنسبة للمتدرب المساعد سوف يحصل على شهادة تأهيل مهني.

 

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ويلتزم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالآتي:

- اقتراح المرشحين للتدريب والحاصلين على مستوى  B1 في اللغة الفرنسية بالنسبة للمدرب المراقب، ومستوى B2 في اللغة الفرنسية للمتدربين المساعدين.

- تزويد إدارة العلاقات الدولية بالإدارة العامة لمستشفيات باریس بملف كامل لكل متدرب مراقب.

وبالنسبة للمتدربين المساعدين سيتم رفع الملفات على موقع كلية طب مستشفيات باريس ((College de Medecine des Hopitaux de Paris قبل 15 يناير لبدء العمل في بداية نوفمبر.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعن الجانب الفرنسي د.فلورنس فيبر مدير العلاقات الدولية بالإدارة العامة لمستشفيات باريس.

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