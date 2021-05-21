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رئيس التحرير
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برلمان

محمد زين: وقف إطلاق النار فى غزة انجاز تاريخى لمصر وقائدها

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة برعاية مصرية اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة "بتوقيت فلسطين" بمثابة انجاز كبير وتاريخى لمصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جهود جبارة للرئيس السيسي

 وأكد " زين الدين " فى بيان اليوم، أن الرئيس السيسى بذل جهوداً جبارة خلال الأيام الماضية من اجل التوصل الى هذا القرار مؤكدا ان الرأى العام العربى والعالمى والمجتمع الدولى بأسره اصبح على وعى وادراك كاملين بأن الدور المصرى لاغنى عنه تجاه مختلف القضايا بصفة عامة وتجاه قضايا المنطقة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

 وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان هذا الامر تجلى بصورة واضحة خلال القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن خاصة فيما يتعلق بالتباحث وتبادل الرؤى  من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضى الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة مشيداً بالتوافق بين الرئيسين السيسى وبايدن خلال هذا الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف مثمناً تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الامريكى على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية وتشديده على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

 واعتبر " زين الدين " تقدير وتثمين الرئيس الامريكى جو بايدن لجهود الرئيس السيسى الحثيثة مع جميع أطراف القضية بمثابة دليل واضح وصريح على الدور التاريخى والمحورى والريادى الذى تلعبه الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة والصراع الفلسطينى الاسرائيلى بصفة خاصة مشيداً بحرص القاهرة على ايفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة

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