شاهد.. فلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار

فلسطين

عرضت فضائية “يورنيوز” تقريرا بعنوان، فلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار.

ووفقا للتقرير، أضاءت المفرقعات النارية سماء قرية حنسنا شرقي القدس، بينما كان الفلسطينيون يلوحون بالأعلام الفلسطينية وأعلام حركة حماس، مطلقين العنان لأبواق سياراتهم.

برعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة (0200) فجر /الجمعة/ (21 مايو) "بتوقيت فلسطين".



وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وفى هذا الصددـ أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن الدولة المصرى تضرب أروع الأمثلة فى الحضارة وضمان حقوق الإنسان ليس المصرى فقط ولكن العربى أيضا فهى لم تقم بتوفير الإعمار فقط الذي أعلنته عنه بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة وفرت أيضا الأمن والأمان من خلال مقترحها الذى استجابت له إسرائيل فور الإعلان عنه فهى أول من دافع عن القضية الفلسطينية على مر العصور والأزمان.