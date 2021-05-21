مسيرات تضامنية في الأردن للتعبير عن الفرح بنصرة فلسطين

احتشد مئات الأردنيين منذ صباح الجمعة، في منطقة الكرامة قرب جسر الملك حسين؛ تعبيرا عن فرحتهم بنصرة الفصائل الفلسطينية، بعد إعلان وقف إطلاق النار.

ورفع المواطنين الذين قدموا من مختلف المحافظات الأردنية، الأعلام الأردنية والفلسطينية، وبحسب وسائل إعلام أردنية قال مواطنون مشاركون في المسيرة، إن وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار ما هو إلا مرحلة من مراحل النصر والتحرير للأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.

وبدأ وقف إطلاق نار بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عند الساعة الثانية بتوقيت فلسطين من فجر الجمعة.

وفي غضون ذلك، انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرة دعت إليها حركات شبابية وحزبية؛ لتأكيد تضامن الشعب الأردني مع الفلسطينيين، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وطالب المشاركون في المسيرة بإنهاء اتفاقية وادي عربة، وطرد السفير الإسرائيلي في عمّان، وفق المراسل الذي أشار إلى أن المشاركين أكدوا دعمهم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مطالبين بتوفير دعم دولي وعربي للفلسطينيين.

كما بدأت بعد صلاة الجمعة في ساحة المسجد الكالوتي القريبة من السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، وقفة شارك فيها عدة فعاليات حزبية وشعبية؛ لتأكيد التضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة للقدس والأقصى، وبعضها ردد هتافات فرحاً بوقف إطلاق النار وجمعة النصر.

من جانبها أكدت مديرية الأمن العام، دورها الثابت والمستمر في حماية حق التعبير السلمي عن الرأي، لافتة النظر إلى أن كوادرها موجودة في مواقع التجمعات والفعاليات التضامنية، وعلى الطرقات المؤدية لها؛ لضمان حماية المشاركين، والحفاظ على سلامتهم.