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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدقة جارية.. دنيا وإيمي توزعان المصاحف أمام قبر سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

حرصت دنيا وإيمي سمير غانم على تلاوة القرآن أثناء مراسم دفن الفنان الراحل بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.
 


كما قامت عائلة سمير غانم بتوزيع عدد كبير من المصاحف صدقة جارية على روح المرحوم بسرادق العزاء الذي اكتظ بنجوم الفن وأصدقاء عائلة الفنان الراحل.

 

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إلهام شاهين ولبلبة وبيومي فؤاد في جنازة سمير غانم.. فيديو وصور

 

ومن النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها مى نور الشريف، ماجد المصري.
 

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة الي شقيق وشقيقة الراحل الذين انهاروا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.

 

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