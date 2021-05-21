صدقة جارية.. دنيا وإيمي توزعان المصاحف أمام قبر سمير غانم

حرصت دنيا وإيمي سمير غانم على تلاوة القرآن أثناء مراسم دفن الفنان الراحل بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.





كما قامت عائلة سمير غانم بتوزيع عدد كبير من المصاحف صدقة جارية على روح المرحوم بسرادق العزاء الذي اكتظ بنجوم الفن وأصدقاء عائلة الفنان الراحل.

ومن النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها مى نور الشريف، ماجد المصري.



وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة الي شقيق وشقيقة الراحل الذين انهاروا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.