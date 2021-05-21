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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: عمل الشرطي والجندي فيه ثواب كف الأذى عن الناس

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كف الأذى عن الناس صدقة وهذه الصدقة قد تكون صدقة عند التطوع لإزالة غصن الشوك عن الطريق.


وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة يوم الجمعة، من مسجد أبو شقة، بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، أن كف الأذى قد يكون كذلك واجبا عينيا على كل فرد بألا يؤذي جيرانه ولا زملائه ولا أحدا من الخلق.

وزير الأوقاف: الدول العظيمة لا تسمح أن يؤذى جيرانها.. فيديو

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد أبو شقة بـ6 أكتوبر

كما قد يكون واجبا فرض كفاية عندما يكلف الإنسان بمهمة كالشرطي والجندي لحفظ الأمان، فهذا ثواب عظيم وصدقة عظيمة، فإذا كان الله قد غفر لمن أزال الشوك عن الطريق وأدخله الجنة، فكيف بمن ضحى بحياته للحفاظ على أرواح الناس.

موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة يوم الجمعة الموافق ٩ شوال ١٤٤٢هـ - ٢١ مايو ٢٠٢١م تحت عنوان “كفُّ الأذى عن الناس صدقة“.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص موضوع خطبة يوم الجمعة ، نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزير الاوقاف كف الأذى الصدقة الجندي الشرطي

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