ضمك يبحث عن معجزة.. صراع الهبوط يشتعل في الدوري السعودي

اشتعل الصراع بين أندية قاع جدول ترتيب الدوري السعودي، للهروب من الهبوط، قبل جولتين، من مسابقة الدوري السعودي.

وتأكد هبوط العين إلى الدرجة الثانية بعد تجمد رصيده إلى 20 نقطة، بينما لم يحسم اسم الفريقين الآخرين، في ظل اشتعال الصراع بين الفيصلي والرائد والقادسية وأبها والباطن والوحدة وضمك

ترتيب الأندية المهددة بالهبوط في الدوري السعودي:

الفيصلي “ المركز التاسع": 36 نقطة

الرائد "المركز العاشر": 35 نقطة

القادسية “ المركز الحادي عشر”: 34 نقطة

أبها " المركز الثاني عشر": 34 نقطة

الباطن “ المركز الثالث عشر”: 33 نقطة

الوحدة "المركز الرابع عشر": 31 نقطة

ضمك “ المركز الـ الخامس عشر”: 30 نقطة

الوحدة وضمك هما الأقرب للهبوط حتى الآن، حيث لن يكيفيهما الفوز في المباراتين المقبلتين، بل يحتاجان لتعطل المنافسين أيضا.

ينتظر فريق الوحدة مواجهتين من العيار الثقيل أمام النصر والشباب، أمام ضمك ينتظره فريق مواجهة متوسطة أمام الباطن، ونارية ضد التعاون.