نائب بالشيوخ يطالب بإشراك ذوي الهمم في برامج التنمية

قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن فئة ذوي الهمم في مصر حصلت على إهتمام وعناية غير مسبوقة في ظل القيادة السياسية الراهنة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي منذ توليه زمام البلاد، وهذا الملف يأخذ حيز من التقدير والعناية الكاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أن الدولة مهتمة بشكل كامل بملف الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تقديم الرعاية اللائقة بهم، والتوجية بضرورة قيام جميع أجهزة الدولة بالتكامل وتوجية كافة الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير كافة سبل الدعم الكامل لهم ودمجهم بالمجتمع.

وأكد البلشي على ضرورة التأهيل المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم لسوق العمل، موضحا انهم في حاجة لدمجهم بالمجتمع وتحقيق أحلامهم وفقا لإمكانياتهم، بحيث يتم دمجهم في المجتمع وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة، وإشراكهم في كافة برامج التنمية في المجتمع.

جدير بالذكر أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد تقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن دور برامج التأهيل المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال السلاب فى سؤاله، :نصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام ٢٠١٨، على إلتزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لإحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

وأضاف، يعد ذلك التأهيل المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، أمرا هاما جدا، لتأهيلهم لسوق العمل، وفقا لإمكانياتهم، بحيث يتم دمجهم في المجتمع وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة.

وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أتقدم بسؤال لكل من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن دور الوزارة في برامج التأهيل المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوى الإعاقة، وما النتائج التي تم تحقيقها منذ بدء تنفيذ القانون حتى الآن.

