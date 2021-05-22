برلماني: الدولة تبذل جهودا كبيرة لإدماج ذوي الهمم بالمجتمع

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية أصبحت تضمن لأصحاب الهمم، المساواة فيما بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، فضلا عن القضاء على التمييز، ويتمثل ذلك في جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف سلطان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه فى إطار حرص الرئيس السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة؛ تم الإعلان عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، كما صدر في نفس العام أيضا القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ضمن حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الدولة تعمل جاهدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، بجميع المجالات المتاحة.