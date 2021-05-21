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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بـ الشيوخ: سظل مصر قلب العروبة النابض

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بالجهود المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أثمرت عن موافقة إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار ، فجر اليوم الجمعة، بجانب قيام  القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

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وأكد الرشيدي في بيان، اليوم، أن الموقف المصري مشرف ويدعو للفخر، خلال هذه الأزمة، كما يؤكد مكانة وقوة مصر بالمنطقة بأكملها، وأن مصر لطالما كانت حريصة على الاهتمام بالقضية الفلسطينية طوال تاريخها.

وأشار إلى أن الموقف المصري لم يقتصر على التصريحات والمقترحات فقط؛ بل واصلت مصر دعمها على أرض الواقع، من خلال فتح معبر رفح البري والمستشفيات لمصابي غزة وتقديم كافة المساعدات الطبية لهم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر باتت متفردة بدورها الريادى الذى اعتادت ممارسته في مختلف القضايا المحورية العربية والإقليمية، وستظل قلب العروبة النابض والداعم المستمر للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة يأتي في إطار مواصلة الدعم المصري المعنوي والمادي والإنساني للشعب الفلسطيني.

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