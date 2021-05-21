وفدان أمنيان مصريان يصلان المناطق الفلسطينية وإسرائيل

بتوجيهات من الرئيس..

أرسلت مصر وفدان أمنيان مصريان إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة .



حيث خرج آلاف الفلسطينيين إلى شوارع غزة ورام الله وأم الفحم والقدس الشرقية والضفة الغربية اليوم الجمعة وأطلقوا النار في الهواء احتفالاً بالهدنة وبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بقيادة مصر.

وبـ تكبيرات العيد والهتافات، نظم الآلاف من الفلسطينيين، مسيرات واحتفالات في المسجد الأقصى، إشادة بنصر المقاومة الفلسطينية.

ورفع الفلسطينيون الأعلام الفلسطينية ورايات لا اله الا الله، وساروا في ساحات المسجد الأقصى وهم يهتفون لنصرة غزة والمسجد والقدس، والنصر الذي حقق بمنع اقتحام الأقصى خلال "عيد توحيد القدس ونزول التوراة"، كما وزع الشبان الحلوى على الوافدين الى الأقصى.



وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل ..