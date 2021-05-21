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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لن تتوقعها.. جوجل تكشف عن ميزة سرية فى أحدث نظام تشغيل لها أندرويد 12

جوجل تكشف عن ميزة
جوجل تكشف عن ميزة سرية فى أندرويد 12

رفعت شركة Google جوجل الأمريكية الغطاء أخيرا عن ميزة سرية فى أحدث نظام تشغيل خاص بها Android 12 أندرويد 12 ، والذى أصدرت منه النسخة التجريبية للمستخدمين فى الساعات الماضية. 


وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن الميزة السرية فى نظام التشغيل أندرويد 12 هى عبارة عن إطار فيديو يظهر الشخص وكأنه جالس أمامك، حيث ستعمل الميزة بتقنية الواقع المعزز وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تشغيلها. 

ميزة جديدة بـ جوجل كروم تساعد على تغيير كلمة المرور في ثوانٍ


وإلى جانب هذه الميزة الخارقة فى أندرويد 12 هناك عددا آخر من الميزات الأخرى مثل تغيير موقعك على تطبيق الخرائط  Google Maps بالإضافة إلى حذف بحث الويب الخاص بك نهائيا. 


ويحمل نظام تشغيل أندرويد 12 من جوجل ميزة أخرى سرية ولكن لم تكشف عنها جوجل حتى الآن، وهى عبارة عن لعبة سرية داخل إعدادات أندرويد 12 ، ومن المقرر أن يتم الكشف عنها مع الإعلان الرسمى عن نظام التشغيل الجديد.

 

ويوفر نظام تشغيل جوجل الأحدث أندرويد 12، إمكانية تغيير الألوان المستخدمة للسمات الأساسية لجميع عناصر واجهة المستخدم عند تغيير الخلفية، لن تكون جميع التغييرات المرئية الدراماتيكية متاحة في هذا الإصدار التجريبي الأول، ولكن سيتم طرحها بمرور الوقت مع اقتراب إطلاق الإصدار المستقر بشكل عام.

 

ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الحديثة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تجرب الإصدار التجريبي الأول Android 12، حيث سيصل التحديث لهواتف بيكسل من جوجل، وسيصل دعم الإصدار التجريبي لأجهزة وان بلس ولينوفو وأسوس وأوبو وشارب وتكنو وفيفو وريلمي وشاومي وTCL , وZTE.

 

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