عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نجاح مصر فى إنهاء عدوان غزة يؤكد مواقفها التاريخية تجاه القضية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب اللواء حسام عاشور عضو مجلس النواب ، نجاح مصر فى التوصل لاتفاق "متبادل ومتزامن"، يقضى بوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيليين والفلسطينيين، هو إنتصار جديد للدبلوماسية المصرية  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويؤكد على تأثير القوة المصرية في تغيير القرار بالمنطقة.


واضاف عضوالنواب ،  أن نجاح الوساطة المصرية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى  فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار فى قطاع غزة برعاية مصرية اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة "بتوقيت فلسطين" معتبراً ذلك النجاح الكبير دليل قاطع على أن الدور المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.


وأشار إلي أن حرص القاهرة على ايفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة مؤكداً ان ذلك الامر دليل على متابعة مصر لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار .

 

وتابع  عضو مجلس النواب ، أن  المواقف التاريخية لمصر العظمي تؤكد أنها  حينما تقول تفعل وعندما تخطو تنجح فانها دولة الحضارة العريقة وقوة الحاضر وصانعة التاريخ ولواءها السلام والحماية والسند لكل جوارها والاشقاء العرب وان القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولي.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

عرضها بسعر عالٍ على فيسبوك|تحقيقات موسعة مع عاطل يبيع أدوية لعلاج كورونا

أول تعليق من حركة فتح على قرار وقف إطلاق النار في غزة

مصر الكبيرة| بايدن يلجأ إلى السيسي لإقرار الهدوء والاستقرار بالمنطقة.. قراءة تحليلية

"النهضة" تقودنا للخراب.. برلماني تونسي: البلاد علي شفا حرب أهلية..فيديو

لن تتوقعها.. جوجل تكشف عن ميزة سرية فى أحدث نظام تشغيل لها أندرويد 12

إصابات واختناقات خلال قمع الاحتلال لمسيرة فلسطينية بكفر قدوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

الفصائل الفلسطينية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق القاهرة بوقف إطلاق النار

دنيا وإيمي سميرغانم تتلوان القرآن على قبر والدهما.. والعائلة توزع المصاحف

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

وزيرة الصحة تكشف عن موعد التخلي عن ارتداء الكمامة .. فيديو

أشرف صبحي يعلن أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريستيانو رونالدو يزور مقر فيراري ويشتري سيارة نادرة.. صور

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

محمد حماقي وريهام حجاج في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. فيديووصور

فيديو

مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك.. فيديوجراف

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ