برلماني: نجاح مصر فى إنهاء عدوان غزة يؤكد مواقفها التاريخية تجاه القضية

قال النائب اللواء حسام عاشور عضو مجلس النواب ، نجاح مصر فى التوصل لاتفاق "متبادل ومتزامن"، يقضى بوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيليين والفلسطينيين، هو إنتصار جديد للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويؤكد على تأثير القوة المصرية في تغيير القرار بالمنطقة.



واضاف عضوالنواب ، أن نجاح الوساطة المصرية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار فى قطاع غزة برعاية مصرية اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة "بتوقيت فلسطين" معتبراً ذلك النجاح الكبير دليل قاطع على أن الدور المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.



وأشار إلي أن حرص القاهرة على ايفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة مؤكداً ان ذلك الامر دليل على متابعة مصر لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار .

وتابع عضو مجلس النواب ، أن المواقف التاريخية لمصر العظمي تؤكد أنها حينما تقول تفعل وعندما تخطو تنجح فانها دولة الحضارة العريقة وقوة الحاضر وصانعة التاريخ ولواءها السلام والحماية والسند لكل جوارها والاشقاء العرب وان القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولي.