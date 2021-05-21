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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الأهلي: كنا بنعمل 1000 حساب لصن داونز بسبب موسيماني

صدى البلد

عبر محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالوجود في جنوب إفريقيا، وأكد إنه يأمل في حسم التأهل لنصف النهائي من بريتوريا مثلما حدث الموسم الماضي والوصول إلى نصف النهائي.

 

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المران: اللاعبون الكبار لديهم مسئولية كبيرة في مثل هذه المواجهات، وهذه ليست المباراة الأولى التي نشارك فيها أمام صن داونز، لعبنا أمامهم من قبل ثلاث مباريات. حضرنا إلى هنا في جنوب إفريقيا منذ أربعة أيام ونستعد بشكل جيد.

 

وتحدث الشناوي عن موسيماني وعلاقته باللاعبين وقال: من قبل أن يتولى موسيماني مهمة قيادة الأهلي كنا نعمل ألف حساب لفريق صن داونز، ونحن سعداء بالعمل معه فهو شخصية متفهمة جدا ويجيد التعامل مع جميع اللاعبين، ويتناقش معنا كثيرا، وهناك علاقة احترام متبادل بينه وبيننا جميعا.

 

وشدد كابتن الأهلي على أن هناك اختلافا كبيرا في مواجهات الأهلي مع صن داونز، نتيجة للتغيرات الكثيرة التي تحدث باستمرار في صفوف المنافس، وأن الأهلي جاهز دائما وأن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد هو تحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي وصولا إلى التتويج باللقب وإضافة النجمة العاشرة.

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