معبر رفح يستقبل أكبر قافلة مساعدات مصرية لـ غزة

80 شاحنة

تستمر مصر فى إرسال المساعدات لـ الأشقاء فى غزة، لليوم السادس على التوالي، واستعدت السلطات المصرية، ومحافظة شمال سيناء، لاستقبال قافلة مساعدات الأحزاب السياسية المصرية لقطاع غزة وتشارك 4 أحزاب سياسية في تقديم مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين من خلال قافلة إغاثية كبيرة تصل معبر رفح البري.

تضم القافلة أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في قافلة طبية وغذائية كبرى تتوجه حاليا إلى معبر رفح، عبارة عن 80 شاحنة ترافقها أعداد أعضاء الأحزاب السياسية القادمين على متن 75 حافلة ركاب و11 سيارة ملاكي بخلاف 80 شاحنة مساعدات.

القافة هي الأكبر من نوعها على مستوى قوافل المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

وواصلت السلطات المصرية اليوم الجمعة فتتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع.