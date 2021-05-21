عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات نهائية لاستقبال المواطنين علي شواطئ الإسكندرية

استعدادات فتح الشواطئ
استعدادات فتح الشواطئ بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، الاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين علي الشواطئ.

جاء ذلك تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الإلتزام بكل حسم بالإجراءات الإحترازية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ اجتمع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمستأجرى الشواطئ، حيث شدد خلال الإجتماع علي ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة ومنها ارتداء عمال الشواطئ الكمامات وتوافر  أجهزة لقياس الحرارة علي البوابات  وتوافر  عمال الانقاذ والغطاسين علي الشواطئ ووجود مسافات بينية ٤ متر  بين كل شمسية  وأخرى، وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة ومحاصرة عدوى «كورونا»

وأكد علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدة توجيهات للسادة المواطنين بشأن منع الإستغلال اهمها : ان تكون أسعار تذاكر الدخول طبقا للتسعيرة المحددة  لا يدفع أى مواطن مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياة أو غرفة تغيير الملابس ، ومنها ان يكون سعر تذكرة الدخول مدون علي التذاكر مع عدم دفع اكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية الإجراءات الاحترازية فتح الشواطئ فيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

عرضها بسعر عالٍ على فيسبوك|تحقيقات موسعة مع عاطل يبيع أدوية لعلاج كورونا

أول تعليق من حركة فتح على قرار وقف إطلاق النار في غزة

مصر الكبيرة| بايدن يلجأ إلى السيسي لإقرار الهدوء والاستقرار بالمنطقة.. قراءة تحليلية

"النهضة" تقودنا للخراب.. برلماني تونسي: البلاد علي شفا حرب أهلية..فيديو

لن تتوقعها.. جوجل تكشف عن ميزة سرية فى أحدث نظام تشغيل لها أندرويد 12

إصابات واختناقات خلال قمع الاحتلال لمسيرة فلسطينية بكفر قدوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفصائل الفلسطينية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق القاهرة بوقف إطلاق النار

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى.. وتطلق النار والقنابل على المصليين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

دنيا وإيمي سميرغانم تتلوان القرآن على قبر والدهما.. والعائلة توزع المصاحف

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

وزيرة الصحة تكشف عن موعد التخلي عن ارتداء الكمامة .. فيديو

حضر الجميع وغابت دلال.. سمير غانم يواري الثرى في جنازة مهيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريستيانو رونالدو يزور مقر فيراري ويشتري سيارة نادرة.. صور

سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور

محمد حماقي وريهام حجاج في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. فيديووصور

فيديو

مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك.. فيديوجراف

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ