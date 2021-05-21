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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهالى قرية البرادعة بالقليوبية ينظمون حفل جوائز لتلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية

صدى البلد

نظم أهالى قرية البرادعة بالقليوبية حفل توزيع جوائز المسابقة الرمضانية التي أقيمت تحت رعاية جروب ملتقي شباب قرية البرادعة خلال شهر رمضان المبارك، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 28 من فئات عمرية مختلفة في مجالات تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الابتهالات الدينية . 

 

‎تخلل الحفل بقراءة القرآن الكريم للقارئ الشاب محمود نصر والقارئ معتصم شعبان والقارئ مصطفى حجاج وابتهالات للشيخ اسلام السرساوي المبتهل بالإذاعة المصرية وايضا الشاب محمود هاني ، وقام الشاعر نجم خضر بإلقاء قصيدة عن القدس ، والطفلة هند عاطف بإلقاء قصيدة أيضا للشهيد المنسي والتي لاقت استحسان الجميع .
 

‎وحضر الحفل النائبان عادل عامر ودرويش مرعي أعضاء مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب وعدد من شباب وكبار القرية. 

 

وترأس لجنة التحكيم الشيخ شعبان زكى والشيخ محمد علي عبدالله والشيخ عبدالرحمن شعبان زكى والشيخ محمد سيد رجب والشيخ عبدالرحمن نصر والشيخ إسلام السرساوى.

 

 

وقام علي تنظيم الحفل عدد من شباب القرية لخروجه بمظهر مشرف ومن ضمن هؤلاء الشباب هم احمد امام ، احمد رواش ومحمد صادق وعبدالله دعبس ومحمد عبدربة ومحمد نصر جمال وعبدالله عبدالقادر وحمادة هلال.

 

‎وحصل علي المركز الاول قرآن مرتل القارئ معتصم شعبان والقارئ مصطفى حجاج فيما حصل علي المركز الثاني قرآن مرتل القارئ خالد محمد زيد ، القارئ إبراهيم أحمد زهران ، القارئ أحمد ياسر حجاج ، القارئ نصر على ، القارئ حسين أشرف ، القارئ محمود سيد درويش.

 

وتوج بالمركز الأول قرآن مجود القارئ محمود نصر والقارئ محمد شريف ومركز ثاني قرآن مجود القارئ محمد أحمد عبدالمعبود ، القارئ أحمد أبو العز ،  القارئ أيمن أحمد شعبان ، القارئ أحمد رجب عبده ،  القارئ إبراهيم حسن ، القارئ محمد سيد صقر ، القارئ محمد إبراهيم أحمد.
 


 


فيما فاز المبتهل محمود هانى بالمركز الأول وحصد المبتهل عبدالله أمين المركز الثاني وكرم كل من المبتهل أحمد سعيد ،  المبتهل أحمد نور صلاح ، المبتهل عبدالله محمد شعبان ، المبتهل بدر محمود رمضان ، المبتهل عبدالله جمال المزين ، المبتهل محمود أبو شامه ، المبتهل مصطفى خالد ، والمنشده نور هشام .

 

وحرص الحضور بنهاية الحفل على تكريم الفائزين بالمسابقة ، ومنحهم دروع وشهادات تقدير وجوائز مالية ، تقديراً لتفوقهم وتميزهم . 

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