وكيل زراعة الفيوم: إزالة 11 حالة تعد خلال الحملات المستمرة على مدار الساعة

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم استمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها خلال تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لجهود المحافظة في القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الاجازات الرسمية أو الظروف الراهنة معتقدين انشغال الدولة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.



خلال ذلك قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالمراكز والمحليات والأجهزة المعنية لتنفيذ كافة التعديات.

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد ٢ حاله تعدى على مساحة قيراطين.

وايضا إزالة عدد 2 حالة تعدى على مساحة واحد قيراط و12سهم ، وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي والمهندس إبراهيم محمد حماية الأراضي بالإدارة الزراعية و محمد ابو القاسم رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية سيلا والمهندس مشهور سيد مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية سيلا والمهندس عبد الغفار سكرتير الوحدة المحلية بناحية قرية سيلا والاستاذ جمال الدين فضل رئيس الوحدة المحلية بناحية العزب والمهندس محمد هنداوي مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية ابجيج و فتحي مفتاح رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية زاوية الكرادسة و محمد راضي مجلس مدينة الفيوم والمهندس ممدوح برقوق مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية بني صالح.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس بتنفيذ إزالة عدد 4 حالات تعدي علي مساحة 6 قيراط عباره عن ٣حالات ناحيه بني عتمان وحاله علي مساحة ٢قيراط جرفس.



بحضور المهندس جمال عوامي نائب رئيس المدينة والدكتور إبراهيم نائب رئيس مجلس مدينة سنورس والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة ونسرين رئيسه الحماية بالمجلس و خالد الصغير رئيس الوحدة ببني عتمان و سيد تعيلب رئيس وحده جرفس.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ إزالة أمس ليلاً عبارة عن ردم عدد 2 حالة على الأرض الزراعية بناحية جمعية منيا الحيط وجمعية نواره تابع مركز اطسا.



وإزالة أخرى حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية جمعية مطول تابع مركز اطسا على مساحة نصف قيراط بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ حسين محمد رئيس الوحدة المحلية بمطول و عادل علواني مدير الجمعية والمحاسب محمد ربيع رئيس الوحدة المحلية.

afda40fa-1045-4b06-af43-7ac2a024f725