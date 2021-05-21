سوق الجملة بأكتوبر.. أسعار الخضار والفاكهة وأسرار عن البطيخ.. فيديو

عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، شهد سوق الجملة بمنطقة السادس من أكتوبر حالة من الركود الكبير في الأسعار وانخفاضها، مع عدم توافد الناس علي السوق، وذلك بسبب إجازات العيد.





ورصدت عدسة "صدي البلد" أجواء سوق الجملة في السادس من أكتوبر، وأسعار كل من الخضراوات والفاكهة داخل السوق، والتي أجمع كل التجار على انخفاض أسعار السلع داخل السوق بسبب عيد الفطر المبارك.

وتحدث محمد إبراهيم، أحد تجار الخضار بسوق الجملة عن الأسعار، قائلًا إن سعر البصل ب ٢ جنيه، وسعر الخيار ب ٣ جنيهات، وسعر الجزر ب ٣ جنيهات، أما سعر الطماطم للقفص الواحد ب ٤٠ جنيهًا.





وسعر الفلفل الألوان ب ١٥ جنيهًا للكيلو، وسعر الفلفل الرومي ب ٥ جنيهات، أما الفلفل الحامي ب ٤ جنيهات، وسعر البامية ب ١٠ جنيهات، بينما سعر ب البسلة ٤ جنيهات، والفاصوليا ب ٤ جنيهات، والباذنجان الرومي بجنيه واحد، والملوخية ب ٢ جنيه، والبطاطس ب ٢ ونصف جنيه، والليمون سعره من ٢٥ إلى ٢٨ جنيهًا.





وأوضح عبد المنعم إسماعيل أحد التجار أن سعر الخوخ السكري يبدأ من ٧ إلي ٨ ونصف جنيه، وسعر الخوخ البلدي من ٦ جنيهات إلى ٨ جنيهات، وسعر المشمش ب ٢٠ جنيهًا، وسعر العنب من ١٥ إلي ٢٠ جنيهًا حسب جودة الزرع، أما التفاح الإيراني من ١٨ إلي ٢٠ جنيهًا، والتفاح الإيطالي من ١٧ إلي ٢٠ جنيهًا، والتفاح البولندي من ١٣ إلي ١٤ جنيهًا.





وعقب عوض محمد أحد التجار أن سعر البطيخ يبدأ من ٥ جنيهات إلي ٣٥ جنيهًا، ويرجع اختلاف سعر البطيخة إلي حجمها ودرجة نضجها، وتلعب المواسم دورا مهما في نضج البطيخة علي حسب حالة الجو.

