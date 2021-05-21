الفصائل الفلسطينية: ملتزمون بتنفيذ اتفاق القاهرة بوقف إطلاق النار

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث أكدت الفصائل الفلسطينية التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة الخاص بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.



وسنوافيكم بالتفاصيل..

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، المصادقة على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في فلسطين.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن قبول وقف إطلاق نار متبادل وبدون شروط بناء على اقتراح مصري.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدنة في غزة ستكون متبادلة وغير مشروطة.