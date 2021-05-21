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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد النبوي: عليكم بصيام الست من شوال فهي من هدي النبوة

الدكتور عبدالله البعيجان
الدكتور عبدالله البعيجان

نصح الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان،  إمام وخطيب المسجد النبوي، المسلمين بصيام ستة أيام من شوال فقال : الشهور كلها مواسم عبادة وإن تفاوتت واختلفت فى الفضل والوظائف، والعمر كله فرصة عمل وطاعة، وكل ميسر لما خلق له، كل يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. 

وتابع خطيب المسجد النبوي، في خطبة الجمعة اليوم: أقرضوا الله قرضا حسنا، وقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله، واعلموا أن الصوم جنة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله يجزي به، فمن استطاع منكم أن يصوم ستا من شوال فإنهن من سنن الهدى، وفعل المصطفى، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر». رواه مسلم .

واختتم خطبته الثانية بتذكير الناس بنعم الله فقال : نعم الله علينا لا تحصى، وخيره لا يستقصى، لايحصرها الحساب والعد، ونعمة واحدة منها لا يكافؤها الرد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فاشكروا الله على آلائه ونعمه، وابذلوها فى طاعته وعبادته، ف«لؤ أن رجلا يجر على وجهه، من يوم ولد إلى يوم يموت، هرما في مرضاة الله، لما كافا نعمة من نعم الله، ولحقره يوم القيامة» رواه أحمد .

وتابع: لن يدخل أحد الجنة بمجرد عمله، ولكن بفضل الله ورحمته، فعن أبى هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن ينجي أحدا منكم عمله» قال رجل: ولا إياك؟ يا رسول الله قال: «ولا إياي، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا»، رواه مسلم .

المسجد النبوي خطبة الجمعة خطيب المسجد النبوي صيام ستة أيام شوال

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