بوتين يدعو إلى إنشاء بنك بيانات مناخية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنشاء بنك للبيانات المناخية والمبادرات الرقمية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبصمة الكربونية.



وأضاف الرئيس بوتين - خلال اجتماع بالفيديو للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "نقترح التفكير في إنشاء بنك للبيانات المناخية والمبادرات الرقمية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك تلك المتعلقة بجرد وحساب البصمة الكربونية حيث يمكن لجميع الشركات في دول الاتحاد التي تعمل في مشروعات تهدف إلى تحسين الوضع البيئي، استخدام هذا البنك".



وأشار بوتين إلى أن جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تبدي اهتماما كبيرا بتصميم وتطوير واستخدام التكنولوجيات "الخضراء"، وتقوم بتنفيذ مشروعاتها المبتكرة في هذا المجال.



وقال بوتين: "ولكن بالطبع، لا ينبغي السماح باستخدام هذا الموضوع كأداة أخرى لفرض أي نوع من القيود".