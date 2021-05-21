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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بحضور نجوم الفن

حضر الجميع وغابت دلال.. سمير غانم يواري الثرى في جنازة مهيبة

جنازة سمير غانم
جنازة سمير غانم

غيب الموت الفنان الكبير سمير غانم مساء أمس عن عمر يناهز الـ84 عاما، وشكلت وفاته صدمة كبيرة لمحبيه وعائلته وجمهوره العريض.

وتوافد منذ الصباح عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية على مستشفى الصفا لمرافقة الجثمان إلى مسجد المشير حيث صلاة الجنازة التي حرص على حضورها عدد كبير من محبي وأصدقاء عائلة الراحل.
 

 

ومن النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها مى نور الشريف، ماجد المصري.
 

 

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة عائلة الفنان الراحل، وفى مقدمتهم شقيق وشقيقة الراحل الذين انهاروا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.
 

كما حضر كل من عمرو سعد، عمرو يوسف، محمد ثروت، وعدد من عائلة عادل إمام، محمود عبد العزيز، نور الشريف، ورجاء الجداوي.
 

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ووصل جثمان الفنان الراحل سمير غانم إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل صلاة الجمعة بحوالي 20 دقيقة، وأدت عائلة وأصدقاء الفقيد صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.


من جانبها غابت شريكة عمر الراحل الفنانة دلال عبد العزيز عن توديع زوجها، على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما تشير الأنباء إلى عدم درايتها حتى الآن بوفاة زوجها حرصا على صحتها.
 

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد نعت الفنان الكبير سمير غانم الذي غيبه الموت أمس 20 مايو عن عمر يناهز 84 عاما  إثر إصابته بفيروس كورونا وقالت إن الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى فقدت أحد العباقرة وايقونة كوميدية فذة والذى رسم صفحات من البهجة فى تاريخ الأداء التمثيلى.
 

وأشارت إلى أن أسلوبه المميز نجح فى جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالا ستبقى راسخة فى الوجدان بشخصياتها ومفرداتها وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
 

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي بخالص الحزن والأسي الفنان الكبير سمير غانم و الذي قدم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والمسرح والدراما المصرية.
 

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، بأن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير علي خريطة الحياة مسلسلات (دراما) لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الأستاذ سمير غانم علي مدار اليوم تخليدا لأعماله الرائعة.
 

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

 

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سمير غانم 66
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