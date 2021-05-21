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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: لدينا إصرار على التأهل من بريتوريا رغم قوة صن داونز

صدى البلد

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأهلي لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية غدا السبت أمام صن داونز، والتأهل من بريتوريا، رغم قوة بطل جنوب إفريقيا والإمكانات الفنية الكبيرة التي يملكها.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز: «لدينا إصرار وعقيدة للتأهل من هنا في بريتوريا خلال مباراة العودة أمام صن داونز، التي تقام عصر السبت على استاد لوكاس موريبي».

وأضاف: «هناك أفضلية بسيطة لنا بعد الفوز بهدفين في القاهرة، أعلم إمكانات بطل جنوب إفريقيا، لكن لا يوجد أعذار ويجب أن نكون جاهزين، وسبق لنا مواجهة صن داونز من قبل، وحالة الطقس جيدة وملعب التدريب جيد لا يوجد أي أزمات، وقد تأقلمنا على الأجواء».

وواصل المدير الفني للأهلي قائلا: «لن أتحدث عن مدربي الفرق الأخرى، صن داونز فريق جيد، أعلم إمكاناته جيدا. سوف أركز مع فريقي، هناك 70 مليون نريد إسعادهم والجماهير تتوقع منا الكثير. لن أنظر إلى صن داونز أنا أنظر إلى فريقي، لديَّ مسئولية كبيرة، وعليك أن تفكر في دورك ومسئوليتك».

وأكمل موسيماني: «توليت مهمة تدريب الأهلي وكان هناك 8 نجوم إفريقية، وحققت معه النجمة التاسعة، وأحلم بالوصول إلى النجمة العاشرة، وهي مسئولية كبيرة وكل جماهير الأهلي تنتظر ذلك».

وقال المدير الفني للأهلي: «عندما تكون موجودا في مصر سوف تعرف قيمة الخطيب، إنه أسطورة كرة القدم وحقق إنجازات وبطولات مع الأهلي، وهناك نظام إدارة مختلف وعلاقة مختلفة. إنه يفهمني جيدا لأنه ينتمي إلى عائلة كرة القدم، وهو يلبي كل احتياجات الفريق، ولا يتدخل أبدا في عملي وأنا أعلم مسئولياتي. نتحدث معا عن الفريق في كل الأوقات سواء في المكسب أو الخسارة».

وأضاف موسيماني: «أعشق العمل تحت التحدي، كان لديَّ عقد طويل مع صن داونز، ولكن ذهبت إلى الأهلي وكان لديَّ تحدٍّ للفوز بإفريقيا والدوري وكأس مصر، ولا بد من التأهل لكأس العالم للأندية والفوز بميدالية، لذلك اخترت تدريب الأهلي. الجميع يقولون لماذا اخترت المخاطرة؟ كان لديَّ فرصة للعودة والعمل مع المنتخب الوطني في جنوب إفريقيا بعقد طويل ولكنني اخترت الأهلي، لأنه يمتلك شخصية النسور التي تعرف كيف تنقض في الوقت المناسب».

وواصل: «لقد حققت ألقابا كثيرة في جنوب إفريقيا، لكن الوضع في الأهلي مختلف، وعدد النجوم على قميصه مختلف، وهناك عقليات مختلفة وجماهير مختلفة، تبحث دائما عن الفوز، والتتويج بالبطولات».

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي يعرف جيدا قوة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، لكنه جاء إلى هنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل من بريتوريا، لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، وتحقيق النجمة العاشرة التي تحلم بها جماهير النادي.

 

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