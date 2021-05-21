كريم لإزالة النمش من الوجه في أيام

إنتاج الميلانين

هناك أكثر من طريقة لعلاج النمش، حيث إن استخدام كريم إزالة النمش من الوجه في أيام أمر يمكن تحقيقه، ولكن يجب ان تتوفر بعض الشروط في كريم إزالة النمش من الوجه في أيام.

كريم إزالة النمش من الوجه في أيام





ويعتبر النمش بقع صغيرة غالبًا غير مؤلمة تظهر على الجلد، وتكون بنية اللون بسبب احتوائها على صبغة الميلانين، وعادةً ما يكون التعرض للشمس العامل الجيني أبرز عوامل ظهورها؛ حيث يعمل كريم إزالة النمش من الوجه في أيام على موازنة صبغة الميلانين في الجلد.







عند بحثك عن كريم إزالة النمش من الوجه في أيام، من الأفضل اختيار كريم مصنوع من مكونات مشتقة من الطبيعة مثل فيتامين سي، و مستخلصات الفاكهة ، وحمض الكوجيك ، وحمض الساليسيليك ، وكمية قليلة من الهيدروكينون ، والتي تعمل جنبًا إلى جنب للمساعدة بشكل فعال في تقليل النمش.



كريم إزالة النمش من الوجه في أيام



وإذا كنت ترغب في كريم إزالة النمش من الوجه في أيام، فإليك هذه الكريمات على تثبيط إنتاج الميلانين، ومن الأمثلة عليها:

1- كريمات التبييض (Bleaching cream) :

وتحتوي كريمات التبييض على مركبات الهيدروكينون (Hydroquinone) الذي يعتقد بأنه يثبط إنتاج الميلانين، وبالتالي تفتيح البشرة.



2- الكريمات المحتوية على مركبات فيتامين أ (Retinoid cream) :

وتقوم هذه الكريمات على تثبيط الخلايا المنتجة للميلانين المعروفة باسم الخلايا الصبغية (Melanocyte).



3- كريم الواقي من الشمس :

بالطبع فإن الكريم الواقي من الشمس لن يخلصك من النمش الموجود مسبقًا، لكنه يساعد في منع ظهور نمش جديد، ويجب مراعاة ما يأتي عند تطبيق واقي الشمس على الجلد:

امتلاك الكريم عامل حماية من الشمس 30 أو أكثر.

تطبيق الكريم كل ساعتين، ومباشرة بعد السباحة.

تطبيق الكريم طوال السنة حتى في الأيام الباردة.

تطبيق الكريم قبل 15 دقيقة من التعرض للشمس.