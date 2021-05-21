محمود الليثي ضيف البرنامج الكوميدي الساخر الجديد سعفان في التليفزيون

يتضيف الفنان مصطفي البنا، غداً السبت، على شاشة MBC مصر، المطرب الشعبي محمود الليثي، في أحدث حلقات البرنامج الكوميدي الجديد "سعفان في التليفزيون".



يقدم مُصطفي البنا خلال حلقات برنامج "سعفان في التليفزيون"، فقرات متنوعة ويُناقش قضايا إجتماعية غنية بأسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الإسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.

برنامج "سعفان في التليفزيون"، يُشارك في كتابته فريق كبير بإشراف محمد الزغبي، وصلاح عبادة، وأحمد منصور، ومحمد طلعت، وأحمد عبده، ويُخرجة رامي رزق الله.

ويعرض برنامج "سعفان في التليفزيون" إسبوعياً كل سبت على "MBC مصر"، في تمام الثامنة مساءً.