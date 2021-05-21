أستاذ مناعة: مصر ستصبح المركز الرئيسي بالمنطقة لتصدير لقاح كورونا.. فيديو

لقاح كورونا

قال الدكتور وليد فيصل أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة الجلالة، إن وزارة الصحة أعلنت وصول أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك، موضحًا أن مصر ستقوم بإنتاج 2 مليون جرعة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن ما تقوم به مصر سيجعلها مركز رئيسي بالشرق الأوسط لتصدير اللقاح، وتوفير احتياجات المنطقة.

وأشار إلى أن مصر بعد البدء فى الانتاج ستقوم بعد ذلك بـ مضاعفة الكميات.

ولفت إلى أن المواطن عندما يحصل على لقاح كورونا لن يتعرض لـ أعراض شديدة للفيروس ولذلك نطالب الجميع بالحصول على لقاح كورونا.



