روسيا تعلن استعدادها لاستضافة اجتماع دولي بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، استعدادها لتنظيم واستضافة اجتماع دولي بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية.



وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في مؤتمر صحفي، نقلته قناة (روسيا اليوم) - عن بالغ ارتياح موسكو إزاء بدء سريان نظام وقف إطلاق النار حول قطاع غزة فجر اليوم /الجمعة/، مشددة على أن منع اندلاع جولات جديدة من الصراع يتطلب استئناف مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع.



ولفتت زاخاروفا إلى أن شركاء موسكو في الرباعية الشرق الأوسطية وهم: (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) لم يعارضوا مبادرة تنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في روسيا، موضحة أن موسكو لا تزال مستعدة لتنفيذ هذه المبادرة وتنتظر حاليا رد إسرائيل في هذا الشأن.