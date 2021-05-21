شحوب الوجه أبرزها .. تعرف على أراض نقص فيتامين ب 12

قالت الدكتورة سهام سوقية، استشارية تغذية إن فيتامين قابل للذوبان في الماء ويتواجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ومتاح كمكمل غذائي يوجد فيتامين ب 12 بأشكال عديدة ويحتوي على الكوبالت المعدني.



أضافت سهام سوقية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن يلعب فيتامين ب 12 أيضًا دورًا رئيسيًا في تقليل مستويات الأحماض الأمينية التي تسمى الحمض الأميني، والتي ترتبط مستوياتها المرتفعة بالحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.



بالإضافة إلى ذلك، فيتامين B12 مهم لإنتاج الطاقة. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن تناول مكملات B12 يزيد من مستويات الطاقة لدى الأشخاص الذين لا يعانون من نقص في هذه المغذيات

الآن العديد من الرياضيين او حتى الأشخاص العاديين يتناولون فيتامين ب 12 على أنه يمنح الطاقة وبدون استشارة طبيب.





أعراض نقص فيتامين ب 12

شحوب الوجه

التعب و والوهن

الشعور بوخذ بالاصابع ( التنميل )

ثقل ملحوظ في الحركة و تعب اعصاب

التهاب اللثة وقرحة الفم

ضيق التنفس والدوخة

اضطرابات الرؤية

تغيرات في المزاج