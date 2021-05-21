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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من حركة فتح على قرار وقف إطلاق النار في غزة

حركة فتح
حركة فتح

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


وقالت الحركة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، يقف وقفة واحدة في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات وعن الأرض والبلاد، وسيواصل نضاله حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والعودة والاستقلال.


وشددت على أن هذه الفعاليات ستتواصل حتى تنتصر إرادة الشعب، لإجبار الاحتلال على التراجع عن إجراءاته في المسجد الأقصى، وبحق أهلنا في الشيخ جراح، وكل الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.


وأوضحت أن حالة الوحدة التي تجسدت خلال الاعتداء على القدس وغزة، وعموم أرض فلسطين يجب أن تكون حافزا، من أجل البحث عن استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والانطلاق نحو الهدف الأسمى وهو فلسطين.


وفي سياق آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في بيت لحم اسنادا للقدس ونصرة للشهداء في غزة.


وأدى العشرات من المواطنين صلاة الجمعة قبالة مخيم العزة شمال بيت لحم، ثم صلاة الغائب على أرواح الشهداء، ثم انطق المشاركون في مسيرة وصولا إلى المدخل الشمالي للمدينة، قمعتها قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.
 

فتح وقف إطلاق النار غزة القدس

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