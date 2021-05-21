دقيقة ثقافة.. مبادرة جديدة للكاتب أحمد الجدي

كشف الكاتب الصحفي أحمد الجدي تفاصيل مبادرته الجديدة التي أطلقها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة انستجرام وفيسبوك وتيك توك والتي تعرف باسم "دقيقة ثقافة" حيث أكد الصحفي الشاب أن هذه المبادرة تهدف لتقديم محتوى ثقافي مميز لمستخدمي هذه المواقع في أقل من دقيقة.

وشدد الصحفي أحمد الجدي على بدءه المبادرة على تيك توك من خلال تقديمه معلومات ثقافية وتلخيص كتب في فيديو مدته لا تتعدى الدقيقة الواحدة وقد حققت هذه الفيديوهات نجاحا باهرا وجلبت ملايين المشاهدات والاعجابات.

وعن أهم الفيديوهات التي قدمها في هذه المبادرة، قال الصحفي أحمد الجدي إنه نشر فيديو مؤخرا حول الشيخ جراح وكشف هوية هذا الشيخ العظيم الذي سمي باسمه هذا الحي الفلسطيني العظيم وأوضح أنه كان أحد أطباء الناصر صلاح الدين الأيوبي وقد حقق هذا الفيديو نجاحا باهرا وهو نفس النجاح الذي حققه فيديو اخر عن الصحابي الجليل عبد الله بن حرام الذي كان أول الشهداء في غزوة أحد.

وأوضح الصحفي أحمد الجدي أن "دقيقة ثقافة" لن تكون عن معلومات دينية فقط بل معلومات في كل المجالات لرفع وعي وثقافة الشباب على السوشيال ميديا وخاصة أن وقت الفيديو قليل مما يجعل الشباب يقبلون على مشاهدته دون كلل أو ملل.

واختتم الصحفي أحمد الجدي تصريحاته مؤكدا توسعه في مبادرة ودقيقة ثقافة في الفترة المقبلة بحيث تتضمن ملخصات لكتب ومراجع، وتشمل أيضا سير ذاتية لأعلام الثقافة في مصر والعالم العربي حتى يعلم الجيل الجديد من الشباب من هم صناع الوعي الحقيقيين وماذا قدموا من كتب ومراجع وأبحاث أفادت العالم.

يذكر أن الصحفي احمد الجدي هو صحفي مصري وعضو نقابة الصحفيين المصرية ويقدم محتوى مرئي على منصات التواصل الاجتماعي ولديه ما يقرب من ربع مليون متابع على التطبيق الصيني الشهير تيك توك بخلاف 50 الف متابع آخرين على فيسبوك وانستجرام.