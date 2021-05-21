شاهد.. دلال عبد العزيز في حالة حرجة بعد علمها بوفاة سمير غانم

تصدر اسم الفنانة دلال عبد العزيز قوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، ومحرك البحث جوجل، لرغبة محبيها والجمهور في معرفة آخر تفاصيل حالتها الصحية ورد فعلها بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

خيمت مشاعر الحزن على أحباب الفنان الكبير سمير غانم عقب وفاته أمس متأثرا بـ خلل في وظائف الكلي مع إصابته بفيروس كورونا المستجد ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى.

رحيل دون وداع



تدهورت الحالة الصحية لـ الفنانة دلال عبدالعزيز بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم وحزن كبير في قلوب محبيه بعد نبأ رحيل أسطورة الكوميديا سمير غانم لكن ليس بقدر الألم الذي انتاب زوجته ورفيقة مشواره دلال عبد العزيز.



رغم مرض الفنانة دلال عبد العزيز إلا أنها طلبت حضور جنازة زوجها سمير غانم وألحت بشدة على التواجد في جنازة زوجها.



الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ولمزيد من التفاصيل حول دلال عبدالعزيز في حالة حرجة بعد علمها بوفاة سمير غانم شاهد الفيديو جراف التالى.

