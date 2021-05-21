بعد وفاة سمير غانم بـ الفشل الكلوي .. إليك أسباب وأعراض المرض وسبل الوقاية .. وكيف تحمي نفسك من الإصابة به

- اكتشف أسباب الفشل الكلوي وطرق الوقاية منه

- الفشل الكلوى الحاد يتطور بسرعة

- 12 نصيحة للوقاية من أمراض الكلى المزمنة

رحل عن عالمنا الفنان سمير غانم ، مساء أمس، عن عمر ناهز 84 عاما نتيجة الإصابة بفشل كلوى حاد، وبعد إصابته بفيروس كورونا المستجد مما تسبب فى تدهور حالته الصحية.

نستعرض فى هذا التقرير أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن هذا المرض وأمراض الكلى المزمنة بشكل عام.

يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تصبح الكلى فجأة غير قادرة على تصفية الفضلات من الدم، عندما تفقد كليتيك قدرتها على التصفية، قد تتراكم مستويات خطيرة من النفايات، وقد يخرج التركيب الكيميائي للدم عن التوازن.



يتطور الفشل الكلوي الحاد بسرعة، عادةً في أقل من بضعة أيام، يعتبر الفشل الكلوي الحاد أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تم إدخالهم بالفعل إلى المستشفى، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة والذين يحتاجون إلى رعاية مركزة.

يمكن أن يكون الفشل الكلوي الحاد قاتلاً ويتطلب علاجًا مكثفًا ومع ذلك، قد يكون الفشل الكلوي الحاد قابلاً للعكس، إذا كنت بصحة جيدة بخلاف ذلك ، فقد تستعيد وظيفة الكلى الطبيعية أو شبه الطبيعية.



أعراض الإصابة بـ الفشل الكلوي



قد تشمل علامات وأعراض الفشل الكلوي الحاد ما يلي وفقا لموقع mayoclinic…

-انخفاض إنتاج البول ، على الرغم من أن إخراج البول يظل طبيعيًا في بعض الأحيان

-احتباس السوائل ، مما يسبب تورمًا في ساقيك أو كاحليك أو قدميك

-ضيق في التنفس

-إعياء

-غثيان

-ضعف

-عدم انتظام ضربات القلب

-ألم أو ضغط في الصدر

-نوبات أو غيبوبة في الحالات الشديدة

في بعض الأحيان ، لا يسبب الفشل الكلوي الحاد أي علامات أو أعراض ويتم اكتشافه من خلال الاختبارات المعملية التي يتم إجراؤها لسبب آخر.

راجع طبيبك على الفور أو اطلب الرعاية الطارئة إذا كانت لديك علامات أو أعراض لفشل كلوي حاد.

أسباب الإصابة بالفشل الكلوي



يمكن أن يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما:

لديك حالة تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى كليتيك

تعرضت لأضرار مباشرة في كليتيك

تصبح أنابيب تصريف البول (الحالبين) في الكلى مسدودة ولا يمكن للنفايات أن تترك جسمك عبر البول

ضعف تدفق الدم إلى الكلى

تشمل الأمراض والحالات التي قد تؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى الكلى وتؤدي إلى إصابة الكلى ما يلي:

الدم أو فقدان السوائل

أدوية ضغط الدم

نوبة قلبية

مرض قلبي

عدوى

تليف كبدى

استخدام الأسبرين ، أو الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) ، ونابروكسين الصوديوم (أليف ، وغيره) أو الأدوية ذات الصلة

رد فعل تحسسي شديد (التأق)

حروق شديدة

الجفاف الشديد

تلف الكلى

الوقاية من أمراض الكلى



أما بالنسبة لـ أمراض الكلى المزمنة فهى تتسبب فى الكثير من المضاعفات الخطيرة ومن بينها الموت، لذا نعرض لكم كيفية طرق الوقاية من الفشل الكلوى وأمراض الكلى المزمنة الأخرى، وفقا لما جاء فى موقع niddk



يمكنك الوقاية من أمراض الكلى المزمنة عن طريق منع أو إدارة الحالات الصحية التي تسبب تلف الكلى، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وقد لا تظهر أي أعراض لمرض الكلى المبكر، لذا قد يكون إجراء الاختبار هو الطريقة الوحيدة لمعرفة أن كليتيك تتمتعان بصحة جيدة، وسيساعدك مقدم الرعاية الصحية في تحديد عدد المرات التي يجب أن تخضع فيها للاختبار.

طعام صحي



اختر الأطعمة الصحية لقلبك وجسمك بالكامل: الفواكه الطازجة والخضروات الطازجة أو المجمدة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، وتناول وجبات صحية وقلل من الملح والسكريات المضافة، واستهدف أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا، وحاول أن تحصل على أقل من 10 في المائة من السعرات الحرارية اليومية من السكريات المضافة.



اقرأ ملصقات الطعام

اختر الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول والملح (الصوديوم) والسكريات المضافة.



تمهل في وقت الوجبة الخفيفة

يستغرق تناول كيسا من الفشار قليل الدسم وقتًا أطول من تناول شريحة من الكيك، وحاول الاحتفاظ بسجل مكتوب لما تأكله لمدة أسبوع، ويمكن أن يساعدك على معرفة متى تميل إلى الإفراط في تناول الأطعمة أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السعرات الحرارية.

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، فقد ترغب في تحديد الرابط الخارجي لأخصائي التغذية والعمل معه لإنشاء خطة وجبات تلبي احتياجاتك.

اجعل النشاط البدني جزءًا من روتينك



كن نشيطًا لمدة 30 دقيقة أو أكثر في معظم الأيام، وإذا لم تكن نشطًا الآن، فاسأل الطبيب الخاص بك عن أنواع ومقدار النشاط البدني المناسب لك، وأضف المزيد من النشاط إلى حياتك باتباع هذه النصائح لمساعدتك على النشاط .

اهدف إلى وزن صحي

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فاعمل مع مقدم الرعاية الصحية أو اختصاصي التغذية لوضع خطة واقعية لإنقاص الوزن. عرض المزيد من موارد التحكم في الوزن والنشاط البدني لمساعدتك على البقاء متحمسًا.

الحصول على قسط كاف من النوم



احرص على النوم من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة، وإذا كنت تواجه مشكلة في النوم للوقاية من أمراض الكلى المزمنة، فاتخذ خطوات لتحسين عادات نومك.

كف عن التدخين



إذا كنت تدخن أو تستخدم منتجات التبغ الأخرى، فتوقف واطلب المساعدة للوقاية من أمراض الكلى المزمنة.

الحد من تناول الكحول



شرب الكثير من الكحول يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويضيف سعرات حرارية إضافية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وإذا كنت تشرب الكحول رابط خارجي، تحد نفسك لاحد شرب يوميا إذا كنت امرأة واثنين من المشروبات يوميا إذا كنت رجلا.



اكتشف الأنشطة تقلل التوتر



تعلم كيفية إدارة الإجهاد يمكن أن يؤدي الارتباط الخارجي للمعاهد الوطنية للصحة والاسترخاء والتعامل مع المشكلات إلى تحسين الصحة العاطفية والجسدية، النشاط البدني يمكن أن تساعد في الحد من التوتر، كما يمكن العقل والجسم ممارسات مثل التأمل الخارجي، اليوجا، أو تاي تشي ورابط خارجي .

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، فإن أفضل طريقة لحماية كليتيك من التلف هي، وحافظ على أرقام جلوكوز الدم قريبة من هدفك.

يعد فحص مستوى الجلوكوز في الدم، أو مستوى السكر في الدم، طريقة مهمة للتحكم في مرض السكري، وقد يرغب فريق الرعاية الصحية الخاص بك في اختبار مستوى الجلوكوز في الدم مرة واحدة أو أكثر في اليوم.

حافظ على أرقام ضغط الدم مستوى جيد

يكون ضغط الدم المستهدف لمعظم مرضى السكري أقل من 140/90 ملم زئبق، وخذ جميع الأدوية الخاصة بك على النحو المنصوص عليه. التحدث مع طبيبك حول بعض الأدوية ضغط الدم، وتسمى مثبطات ACE و المجالس ، التي يمكن أن تحمي الكليتين. تنتهي أسماء هذه الأدوية بـ "أبريل" أو "سارتان".

استخدام الأدوية

كن حذرًا بشأن الاستخدام اليومي لأدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية فالاستخدام المنتظم للعقاقير المسكنة المضادة للالتهابات (المسكنات)، مثل الإيبوبروفين ونابروكسين، تعرف على المزيد حول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والكليتين .

الكوليسترول

يمكن أن يتراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول "الضار" ويسد الأوعية الدموية، مما قد يسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يساعد الكوليسترول HDL أو الكوليسترول "الجيد" على إزالة الكوليسترول "الضار" من الأوعية الدموية، وقد يقيس اختبار الكوليسترول أيضًا نوعًا آخر من الدهون في الدم يسمى الدهون الثلاثية.