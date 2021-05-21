الجنة المفقودة.. رواية للكاتبة لوتس عبد الكريم عن المصرية اللبنانية

صدرت حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، رواية "الجنة المفقودة" للكاتبة الكبيرة الدكتورة لوتس عبد الكريم.

وجاء على غلاف الرواية: "هذه رُوايةٌ تمزجُ بين العقلِ والعاطفةِ؛ أملًا للوصُول إلى الفردوسِ القلبيِّ ، من خلالِ مسارِ الحياةِ التي لن يعيقَ تيارُها العنيفُ أحدَهُما عن الآخر.. إنَّ أيَّةَ امرأةٍ بوسْعها أن تصلَ إلى جنَّتها الأرضية أيًّا كانت عراقيلُ الحياة ، إذا هي أرادتْ ورغبتْ وحاولتْ .

د. لوتس عبد الكريم تقدِّم في روايتها " الجنَّة المفقُودة " أحاسيسَ امرأةٍ ، مُستخدِمةً تحليلَ نفسيتِها ومشاعرِها العميقةِ المُستَتِرة ، وانفعالاتها عبرَ أطوارِها المختلفةِ على مدى مراحل عُمرها.

ويعد هذا عملٌ روائيٌّ يوحِي بالكثير ويتسمُ بالجرأة في تصوير ما تمرُّ به المرأة عندما تحبُّ ، وتخفقُ في حبِّها لمن اختارته بأسلوبٍ يعي الفهمَ الحقيقيَّ لعلاقة الرجل بالمرأة.

وكانت الكاتبةُ صريحةً وكاشفةً وهي تقدِّم تجربةَ امرأةٍ بريئةٍ لا خبرةَ لها بأكاذيبِ الرجال وحِيَلِهم وشِرَاكِهم وخِدَعِهم".