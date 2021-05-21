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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجنة المفقودة.. رواية للكاتبة لوتس عبد الكريم عن المصرية اللبنانية

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدرت حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، رواية "الجنة المفقودة" للكاتبة الكبيرة الدكتورة لوتس عبد الكريم.

 

وجاء على غلاف الرواية: "هذه رُوايةٌ تمزجُ بين العقلِ والعاطفةِ؛ أملًا للوصُول إلى الفردوسِ القلبيِّ ، من خلالِ مسارِ الحياةِ التي لن يعيقَ تيارُها العنيفُ أحدَهُما عن  الآخر.. إنَّ أيَّةَ  امرأةٍ بوسْعها  أن تصلَ إلى جنَّتها الأرضية أيًّا كانت عراقيلُ الحياة ، إذا هي أرادتْ ورغبتْ وحاولتْ .

 

د. لوتس عبد الكريم تقدِّم في روايتها " الجنَّة المفقُودة " أحاسيسَ امرأةٍ ، مُستخدِمةً تحليلَ نفسيتِها ومشاعرِها العميقةِ المُستَتِرة ، وانفعالاتها عبرَ أطوارِها المختلفةِ على مدى مراحل عُمرها.

 

ويعد هذا عملٌ روائيٌّ يوحِي بالكثير ويتسمُ بالجرأة في تصوير ما تمرُّ به المرأة عندما تحبُّ ، وتخفقُ في حبِّها لمن اختارته  بأسلوبٍ يعي الفهمَ الحقيقيَّ لعلاقة الرجل بالمرأة.

 

وكانت الكاتبةُ صريحةً وكاشفةً وهي تقدِّم تجربةَ امرأةٍ بريئةٍ لا خبرةَ لها بأكاذيبِ الرجال وحِيَلِهم وشِرَاكِهم وخِدَعِهم".

الدار المصرية اللبنانية رواية الجنة المفقودة الكاتبة لوتس عبد الكريم روايات جديدة معرض الكتاب

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