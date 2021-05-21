أسماء المصابين الـ11 فى انقلاب سيارة بـ"الفيوم - القاهرة الصحراوى"

أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بالقرب من المنطقة الصناعية بمركز طامية بمحافظة الفيوم ، فى حادث سيارة ربع نقل كانت تقل المصابين.

تلقى اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى بالقرب من المنطقة الصناعية بمركز طامية بمحافظة الفيوم ، كانت تقل المصابين ، الذين تم نقلهم الى مستشفغى الفيوم العام للعلاج .

والمصابون الـ 11 هم : زياد محمد ، 21 سنة، ومحمود حمدي 22 سنة، و أحمد سيد عبد الحليم، 18 سنة، وعبد الرحمن أحمد ، 18 سنة، مصطفى كامل ، 21 سنة، و محمد أحمد ، 16سنة، وأحمد كامل ، 23 سنة ، وعبد الرحمن محمد ، 17 سنة، و محمد أشرف 18 سنة، وأحمد رمضان 20سنة، وحسام الدين محمد ، 18 سنة .

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الى نيابة طامية التى تولت التحقيق.