بعثة بيراميدز تخضع لـ مسحة كورونا في نيجيريا

خضعت بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة كورونا الرسمية والخاصة بمباراة أنيمبا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمقر فندق إقامة البعثة في مدينة آبا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأشرف الجهاز الطبي والإداري على جميع الأمور الخاصة بالمسحة للبعثة والاطمئنان على كافة التفاصيل الأخرى قبل خوض المران المحدد له السادسة مساء اليوم على استاد أنيمبا الدولي في مدينة آبا.

بيراميدز

رمضان صبحي

رمضان صبحي 2