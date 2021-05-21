انهيار إيمي ودنيا.. 100 صورة و40 فيديو من جنازة سمير غانم

في مشهد جائزي، حزين على الوسط الفني شُيع بعد ظهر اليوم الجمعة 21 مايو، جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بعدما وافته المنيو أمس الخميس، عن عن عمر يناهز 84 عامًا.

ورصدت عدسة صدى البلد، مراسم جنازة سمير غانم، بمشاركة نجوم الفن، كان أبرزهم: « إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها مى نور الشريف، ماجد المصري».

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل الذين انهاروا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.

وكان أبرز مشاهد الجنازة ما يلي:

انهارت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي بالبكاء أثناء تشييع جنازة والدهما الفنان سمير غانم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.



خيم الحزن على محبى الفنان الراحل سمير غانم من قبل المواطنين التونسيين بعد إعلان خبر وفاته أمس.

وفي هذا الصدد، قالت منى عبدالله وهي تونسية تبلغ من العمر 35 عاما ولديها طفلان إنها تشعر بالحزن الشديد بعد سماعها بنبأ وفاة الفنان سمير غانم فقد تربت على فوازير "فطوطة" المبهجة التي لم تميز بين الكبير والصغير.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فى مراسم دفن وتوديع جثمان الفنان سمير غانم في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

حرصت دنيا وإيمي سمير غانم على تلاوة القرآن أثناء مراسم دفن الفنان الراحل بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

كما قامت عائلة سمير غانم بتوزيع عدد كبير من المصاحف صدقة جارية على روح المرحوم بسرادق العزاء الذي اكتظ بنجوم الفن وأصدقاء عائلة الفنان الراحل.

أمّ الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم، عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.

ونعى الدكتور أسامة الأزهري، الفقيد، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حرص نجوم الفن على المشاركة فى مراسم دفن وتوديع جثمان الفنان سمير غانم في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

وفى مشهد حزين رددوا المتواجدين عبارات “في جنة الخلد ياسمير.. هتوحشنا يا سمورة .. سلم على حبايبك”

حرص المخرج رامي إمام على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم من أمام مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وينوب رامي عن والده الذي عادة لا يحضر مثل هذه المناسبات.



انهارت شقيقة الفنان سمير غانم عند وصول جثمان شقيقها إلى مسجد المشير طنطاوي.

حرص عدد من العاملين بمقدار الوفاء والأمل بمدينة نصر على تتزين مقابر الفنان سمير غانم لاستقبال جنازته بعد ظهر اليوم الجمعة .



شهدت جنازة الفنان الراحل سمير غانم انهيار شقيقه لحظة وصول جثمان الفقيد إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

تقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.



وفاة سمير غانم

وتوفي سمير غانم، أمس الخميس 20 مايو 2021، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد نحو عام من وفاة رفيقه في ثلاثي أضواء المسرح جورج سيدهم الذي رحل في مارس 2020، وشيعت جنازته اليوم الجمعة، من مسجد المشير بعد صلاة الجمعة.

رحلة سمير غانم

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.



وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

0a34802b-99c6-4f30-be2d-201ea90b3025

0e8a5c90-8c83-4a72-808d-e22aab161206

0f6961a8-b07b-4465-9c2b-d869dff438de

1f7a997f-8bc6-4adf-867d-eec0a8dcfbcd

2ba1ef61-4c61-455f-a622-d2548d1ffc91

3b71c772-026d-40d8-8b0e-90a42b4b84c7 - Copy

3b71c772-026d-40d8-8b0e-90a42b4b84c7

3f4ca602-eb91-4758-85cb-2e8422e2366f

4b348e7f-45a9-48df-8e64-ebc1eeb7030c

4c2a35f7-a52b-4c1b-9d57-940905748d4c

4c777960-a3ed-473b-9d1f-de93af279a41

4c843092-408e-4df9-8ae0-28d2bdf7af1b

4f3bd0ca-3934-46cd-9896-f2331905e90f

5b1ddc51-35d0-404e-9bdd-86389ece2cdd

5fb9d769-8bd2-415e-b405-385c5d0d0fb1

06ded349-8070-4248-a75c-1b238be6534c

6dcc2973-6089-4978-b910-084b0262135b

6eda4a0b-c422-40bd-88a5-788c34308370

6f60c33a-4805-4bce-acce-d9b11738470e

7a644921-7e3b-41d8-ad8c-1be2e469fa16

7c45c8d7-9bc5-460a-9362-677d46d4f944

7c143635-3da6-49dc-9fbb-a1158113a5d5

7df4178e-8546-456f-8561-384176e696d6

7e5ef0c3-f438-4252-b259-25db8475aa12

7ff450af-410b-465b-a7a9-32d8e812eb92

8c1bd4cb-9161-4ffc-b855-b3f93f1a70e2 (1)

8c1bd4cb-9161-4ffc-b855-b3f93f1a70e2

09fa999c-9e41-43cd-973a-489be199185a

16f87a6b-8912-4101-b2af-b1a4766e293f

31af310d-9b12-4325-a804-52c83309bba7

33c0d5c8-bca9-4db5-8f49-ed3615e29e2c

43e029e9-2593-46b9-adde-6a7911957637

64c0faeb-73e0-4fc8-9a06-42bec38722f5

65a66e68-eac0-406a-8250-6a75a2bfc75d

68eb4825-7d79-4e43-9650-bb11592a5a8c

72f5f4f8-306d-421c-ad33-adf36efc8bb4

75c385e6-e088-41f5-be7d-050319f2049c

84f1fd9e-da64-4d4c-a107-a0a6c4e0d3e5

94c1928b-1388-4306-95a9-82c33851c7bb

98e40222-2940-46fa-8a58-c5f1a31136bb

99c3a9b6-d8b8-4983-a9eb-4816656ec1ed

153dfc0b-9614-4b3e-a2bd-cc088a31d5b9

190ce481-e7b3-4086-8d00-4b8b1dbdf3d0

0254ef32-2bfb-4935-abbf-a5345ddf03a2

355d898d-6fff-47e8-be78-0e06397fd096

476cf9f5-2156-49b2-8e9c-4ac02f37739b

707b9d52-1e34-43c6-b60f-1b83816fd1b6

771f2e58-ca0f-4184-92a7-a93d389d1a8b

837cb19b-f917-485c-9046-a8f46457842e

969d32d9-2adf-4f16-8587-cf26783ebd46

979a4001-629a-416a-9f5c-25098679f761

980d9451-271a-4b92-b60a-12ce05b4ff4b

991a332c-52cf-4ca7-9931-64276493a37f

1059cf17-98b7-414d-988c-8a82444b4a2f

1187d787-5c6f-40f7-b787-f50caa216a38

3139a93b-9642-41c0-9bcc-08c56b784b48

3959aebd-4da1-4f70-8849-3feb97a0e077

7663e70d-d24b-4dac-95ec-8d96148e3067

9502c200-3c76-4706-b779-618f949d47bb

93031abb-9c44-4298-b014-2b295926d296

258872e4-4229-490b-bf18-331c1d6a039b

2931737a-7e43-4a48-a312-7931f8f9a631

8018608e-5bf3-4adf-b425-8bd500a11aac

71601116-381c-4fd2-8ea1-d317ffafbe21

96303857-e969-4737-90a7-e18be0daf55f

a1d884ec-7e76-4018-9264-14828c0a47ff

a50adb7e-9ccf-4c1f-b36d-3dc03d426656

a360e2a7-0a4c-4475-b922-dc51f9fd0881

adc9b731-2e34-4032-a37d-ad40ff4637b0

b21ecc84-1647-4ff4-9421-1f148ad43f56

b84e7ed8-455d-48f2-8de7-379558553155

b47178c1-ff30-4009-b403-539ed3b9736a

bb245fc9-bc05-42ba-a995-b6dfddad39ea

bcb5656f-679b-4a7a-ba82-4969aa64f279

bd08b1be-cf94-422b-9f05-51293cc96038

c9c16824-c731-4e5f-942b-133c9ac622b2

c729bf97-fd77-467b-b8a0-5be7f90cea78

c876c909-4cd0-44a6-b7af-ebfd1c61e239

c8591e24-3802-40d5-b829-0061a7fa944f

c15284ac-389c-412d-acc2-cd103197d0fb

cb009fd1-12e4-4b09-9670-feb3e49a071b

cc640c54-538d-4a8e-a1e9-5c6b9e8fc09d

cc4839aa-f4ae-4931-9aa0-57810b490b72

d7d108bd-c5d0-49cb-999d-021645dabd2c (1)

d7d108bd-c5d0-49cb-999d-021645dabd2c

d40c1d1d-c3bd-4873-bde7-c56b77cec232

d62c5754-9d48-4970-823a-643faa284de1

d179ca05-278a-4a84-b7ce-208a16b0765e

d0271a81-9eda-418a-8c16-3c40d42bd0aa

d690c11f-5b92-4c94-842d-8944c79822ed

d860a6f1-fbbd-4318-90f5-2b9bfe2afe68

d1276baa-85e2-4bc0-9e4e-dc8ccc3c3b48

d802742e-450a-47a6-bfe8-3b7847debcab

dd22e29f-9d22-444c-914e-d2bc893c7aba

ddc5ef14-a80c-4bcc-a108-4a6ce64e135e

dff4cdce-f221-4055-b278-82c5bee81d9e

e2a350dc-57cb-4e8a-bdd4-05742ba9d061

e3e438e8-5caf-4f20-bacc-4100b46ece3e

e4df8a39-4a39-423d-ab4b-44d49fa0a9d5

e907dba7-fd0f-4d3a-a214-c2cb214a13e3

e376928a-7a5c-4982-9598-8b2ab913d389

ecc911c1-b9c9-4f10-a7ed-ea58ab788a67

ef34a52e-e028-48e8-bd9b-70803f91c7e3

f4f7ffad-d3f5-4a10-83bb-912bc4727fa5 (1)

f4f7ffad-d3f5-4a10-83bb-912bc4727fa5