انهيار إيمي ودنيا.. 100 صورة و40 فيديو من جنازة سمير غانم
في مشهد جائزي، حزين على الوسط الفني شُيع بعد ظهر اليوم الجمعة 21 مايو، جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بعدما وافته المنيو أمس الخميس، عن عن عمر يناهز 84 عامًا.
ورصدت عدسة صدى البلد، مراسم جنازة سمير غانم، بمشاركة نجوم الفن، كان أبرزهم: « إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها مى نور الشريف، ماجد المصري».
وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالاضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل الذين انهاروا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.
وكان أبرز مشاهد الجنازة ما يلي:
انهيار دنيا وإيمي سمير غانم فى جنازة والدهما.. فيديووصور
انهارت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي بالبكاء أثناء تشييع جنازة والدهما الفنان سمير غانم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
توانسة ينعون سمير غانم: وداعا أيقونة الكوميديا العربية
خيم الحزن على محبى الفنان الراحل سمير غانم من قبل المواطنين التونسيين بعد إعلان خبر وفاته أمس.
وفي هذا الصدد، قالت منى عبدالله وهي تونسية تبلغ من العمر 35 عاما ولديها طفلان إنها تشعر بالحزن الشديد بعد سماعها بنبأ وفاة الفنان سمير غانم فقد تربت على فوازير "فطوطة" المبهجة التي لم تميز بين الكبير والصغير.
تزاحم لتقديم واجب العزاء فى الراحل سمير غانم.. صور
حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فى مراسم دفن وتوديع جثمان الفنان سمير غانم في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.
دنيا وإيمي سمير غانم تتلوان القرآن على قبر والدهما.. والعائلة توزع المصاحف
حرصت دنيا وإيمي سمير غانم على تلاوة القرآن أثناء مراسم دفن الفنان الراحل بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.
كما قامت عائلة سمير غانم بتوزيع عدد كبير من المصاحف صدقة جارية على روح المرحوم بسرادق العزاء الذي اكتظ بنجوم الفن وأصدقاء عائلة الفنان الراحل.
أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة سمير غانم بمسجد المشير.. صور
أمّ الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الفنان سمير غانم، عقب صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.
ونعى الدكتور أسامة الأزهري، الفقيد، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
هتوحشنا يا سمورة.. مشاهد مؤثرة أمام مقبرة الراحل سمير غانم
حرص نجوم الفن على المشاركة فى مراسم دفن وتوديع جثمان الفنان سمير غانم في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.
وفى مشهد حزين رددوا المتواجدين عبارات “في جنة الخلد ياسمير.. هتوحشنا يا سمورة .. سلم على حبايبك”
نجل عادل إمام يشارك في جنازة سمير غانم
حرص المخرج رامي إمام على المشاركة في تشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم من أمام مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وينوب رامي عن والده الذي عادة لا يحضر مثل هذه المناسبات.
انهيار شقيقة سمير غانم عند وصول جثمانه لمسجد المشير
انهارت شقيقة الفنان سمير غانم عند وصول جثمان شقيقها إلى مسجد المشير طنطاوي.
تزيين مقبرة الفنان سمير غانم تمهيدا لدفنه .. فيديو وصور
حرص عدد من العاملين بمقدار الوفاء والأمل بمدينة نصر على تتزين مقابر الفنان سمير غانم لاستقبال جنازته بعد ظهر اليوم الجمعة .
انهيار شقيق سمير غانم قبل تشييع جثمانه ..فيديو
شهدت جنازة الفنان الراحل سمير غانم انهيار شقيقه لحظة وصول جثمان الفقيد إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
تقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.
وفاة سمير غانم
وتوفي سمير غانم، أمس الخميس 20 مايو 2021، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد نحو عام من وفاة رفيقه في ثلاثي أضواء المسرح جورج سيدهم الذي رحل في مارس 2020، وشيعت جنازته اليوم الجمعة، من مسجد المشير بعد صلاة الجمعة.
رحلة سمير غانم
سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.
وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.