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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بــ الأقصر

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن رصد ٣ مخالفات تعدي على أرض زراعية.

وأوضح عاشور أن المخالفتين الأولى والثانية عبارة عن تعدي على أرض زراعية بعمل قواعد خرسانية وبناء حوائط بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٣٥٠ بناحية حوض الـ ٦٠ إصلاح أرمنت الوابورات.

والمخالفة الثالثة عبارة عن تعدي على أرض زراعية بعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٠٠ بناحية حوض ١٢٥ إصلاح أرمنت الوابورات.
 

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وتمت إزالة جميع المخالفات في المهد كما تم التحفظ على مواد وأدوات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين الأحواض بالاصلاح الزراعي بارمنت.

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