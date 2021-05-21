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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح ضرورة الإسراع في التسجيل لتلقي لقاح كورونا

محافظ مطروح يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محافظ مطروح يتلقى
محافظ مطروح يتلقى تطعيم فيروس كورونا

تلقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، (لقاح سينوفارم) في إطار الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا والتي تنظمها وزارة الصحة.
 

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وأكد المحافظ أن الدولة قامت بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها مع الحرص على الوصول إلى جميع المواطنين حرصا على سلامتهم.

وحث المحافظ، أهالي وأبناء مطروح بضرورة الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح حرصا على صحتهم وسلامتهم، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع الاستمرار في تقديم الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشاد بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة على مستوى المحافظة.

وكان محافظ مطروح قد وجه لمديرية الصحة بالمحافظة بالعمل على أولوية توفير لقاح كورونا لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظة سواء بالفنادق أو بالشواطئ لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم مع المرور على الجهات الحكومية، والتي بدأت بتطعيم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع توافر التطعيمات وتخزينها بالطرق السليمة والآمنة.

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محافظة مطروح لقاح كورنا إجراءات احترازية مشددة محافظ مطرح الجرعة الاولي من لقاح كورونا

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