تطعيم موظفي الحكومة.. برلمانية: لا استغناء عن الكمامة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تلقيح جميع المشرفين على عملية مراقبة امتحانات الثانوية العامة وأساتذة الجامعات وكافة المشرفين على عملية مراقبة امتحانات الجامعات، خطوة فى غاية الأهمية ستضمن حتما بلا أدنى شك العودة الأمنة للعام الدراسى الجديد.

وأشارت “عبد الحليم” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلي أنه فى الفترة الماضية تم البدء بتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك الأطقم الطبية وحاليا سيم الإتجاه إلى تطعيم الفئات الاخري بما فيها الجهات الحكومية، مؤكدة أنه لن يتم الاستغناء الكلي عن الماسك الطبي إلا بعد التأكد من الوصول إلى نسبة معقولة من التطعيم وارتفاع أعداد الحاصلين على لقاح كورونا، معقبة: "أمريكا صرحت بالاستغناء عن الكمامة وذلك بعد قيامها بتطعيم أكثر من نصف عدد سكانها وكلما زاد عدد التطعيم كما هو الحال بأمريكا وباقي الدول الأوربية كلما عادت الحياة لمسارها الطبيعي".

ونوهت عضو لجنة الشئون الصحية ،على أن أغلبية طلاب المدارس فى سن الـ 18 عام تقدر نسبتهم نحو 30 مليون طالب ليس لهم لقاح لذلك وجب عليهم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي ضمانا لسلامتهم.

وجددت “ عبد الحليم ”، مناشدتها للمواطنين بضرورة بالذهاب لتلقى لقاح كورنا لضمان تحقيق الحماية لنفسه أولا ولجميع المواطنين من حوله، مع ضرورة الإلتزام بالكمامة وتغييرها من 4 لـ 6 ساعات والابتعاد عن الكمامات المستعملة والتخلص منها فور استعمالها بالمدة المشار اليها.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن سبتمبر المقبل سيكون شهر العودة الآمنة للدراسة، مؤكدة أنه سوف يتم تلقيح كافة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على امتحانات الترم الحالي لضمان السلامة الصحية والنفسية للطلاب.

وأضافت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد ، خلال لقاءها لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أن الدولة ستشرع في البدء في تلقيح 100% نزلاء السجون ، إلى جانب تلقيح جميع المشرفين على عملية مراقبة امتحانات الثانوية العامة ، وأساتذة الجامعات والمشرفين على عملية مراقبة امتحانات الجامعات ، موضحة أن مصر تضمن بذلك عودة أمنة للعام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل .

وتقدم وزيرة الصحة الشكر لـ الحكومة الصينية على تعاونها الكبير مع مصر من أجل الوقوف ضد هذه الجائحة ، ولفتت إلى أن الوزارة تقدم اللقاح على ثلاثة أبعاد أولها الأطقم الطبية .

ولفتت إلى أنه مستقبلا سيتم إنتاج المادة الخام للقاح في مصر، وعليه سيتم إنتاج المنتج بداية من الأبحاث والمعامل وحتى إنتاج المنتج النهائي.